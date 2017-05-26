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В воскресенье Невский и Лиговский перекроют из-за парада чемпионов СКА

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28 мая на несколько часов перекроют участки Лиговского и Невского проспектов. На этих участках пройдет парад чемпионов хоккейного клуба СКА.

Череда праздничных ограничений движения не остановится и в воскресенье, 28 мая. Автовладельцев ждет неприятный сюрприз в центре города. Днем тут закроют Лиговский и Невский проспекты.

Сначала движение закроют на Лиговском проспекте от улицы Жуковского до 2-й Советской улицы. Ограничения будут действовать всего двадцать минут: с 15.00 до 15.20. После 15.20 дополнительно закроют участок до площади Восстания. Проехать там нельзя будет до 16.00.

В воскресенье Невский и Лиговский перекроют из-за парада чемпионов СКА

С 15.50 до 17.00 закроют внушительную часть Невского проспекта. Улицу поэтапно будут закрывать от площади Восстания до Дворцового проезда. По мере движения колонны дорогу для машин будут открывать.

В воскресенье Невский и Лиговский перекроют из-за парада чемпионов СКА

Праздничное шествия чемпионов начнется от площади Восстания в 16.00, а закончится на Дворцовой. Прямую трансляцию шествия можно будет увидеть на большом экране на главной площади. Как сообщают в пресс-службе СКА, трофеи Кубка Гагарина и Чемпионата страны провезут по Невскому проспекту.

Завершится праздник большим концертом. В нем примут участие группировка "Ленинград", IOWA, Григорий Лепс, Елка и L`One.

Ранее Piter.tv сообщал, что из-за Дня города в центре Петербурга перекроют часть улиц. А также о том, что в Петербурге движение перекроет Большой велопарад‍.

Видео: ВКонтакте / Оксана Костерева, Анна Царева

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Теги: лиговский проспект , невский проспект , новости питера , новости спб , парад чемпионов ска
Категории: Новости СПб

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