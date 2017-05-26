В воскресенье Невский и Лиговский перекроют из-за парада чемпионов СКА

28 мая на несколько часов перекроют участки Лиговского и Невского проспектов. На этих участках пройдет парад чемпионов хоккейного клуба СКА.

Череда праздничных ограничений движения не остановится и в воскресенье, 28 мая. Автовладельцев ждет неприятный сюрприз в центре города. Днем тут закроют Лиговский и Невский проспекты.

Сначала движение закроют на Лиговском проспекте от улицы Жуковского до 2-й Советской улицы. Ограничения будут действовать всего двадцать минут: с 15.00 до 15.20. После 15.20 дополнительно закроют участок до площади Восстания. Проехать там нельзя будет до 16.00.

С 15.50 до 17.00 закроют внушительную часть Невского проспекта. Улицу поэтапно будут закрывать от площади Восстания до Дворцового проезда. По мере движения колонны дорогу для машин будут открывать.

Праздничное шествия чемпионов начнется от площади Восстания в 16.00, а закончится на Дворцовой. Прямую трансляцию шествия можно будет увидеть на большом экране на главной площади. Как сообщают в пресс-службе СКА, трофеи Кубка Гагарина и Чемпионата страны провезут по Невскому проспекту.

Завершится праздник большим концертом. В нем примут участие группировка "Ленинград", IOWA, Григорий Лепс, Елка и L`One.

Ранее Piter.tv сообщал, что из-за Дня города в центре Петербурга перекроют часть улиц. А также о том, что в Петербурге движение перекроет Большой велопарад‍.

Видео: ВКонтакте / Оксана Костерева, Анна Царева