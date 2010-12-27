День ВМФ ограничит движение судов по Неве

В Петербурге ограничат движение по Неве для судов.

В Петербурге из-за парада ко Дню ВМФ будет органичено движение судов по Неве. Известно, что закроют участок от Благовещенского до Большеохтинского моста.

21 июля с 04.25 до 06.30, движение судов по Неве будет закрыто.

Стоит отмтить, что движение маломерных, спортивно-парусных, прогулочных судов, судов рыбопромыслового флота и гидроциклов будет ограничено:

23 июля с 10.00 до 11.30;

28 июля с 10.00 до 13.00;

30 июля с 10.00 до 11.30.

Кроме того, в дни проведения репетиции будут закрыты участок Фонтанки (от Прачечного моста до Пантелеймоновского моста) и Зимней канавки (от Эрмитажного моста до 2-го Зимнего моста).