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День ВМФ ограничит движение судов по Неве
Сегодня, 13:40
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Shdaria
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День ВМФ ограничит движение судов по Неве

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В Петербурге ограничат движение по Неве для судов.

 В Петербурге из-за парада ко Дню ВМФ будет органичено движение судов по Неве. Известно, что закроют участок от Благовещенского до Большеохтинского моста.

 21 июля с 04.25 до 06.30, движение судов по Неве будет закрыто.

Стоит отмтить, что движение маломерных, спортивно-парусных, прогулочных судов, судов рыбопромыслового флота и гидроциклов будет ограничено:

23 июля с 10.00 до 11.30;
 
28 июля с 10.00 до 13.00;
 
30 июля с 10.00 до 11.30.
 
Кроме того, в дни проведения репетиции будут закрыты участок Фонтанки (от Прачечного моста до Пантелеймоновского моста) и Зимней канавки (от Эрмитажного моста до 2-го Зимнего моста). 
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Категории: Новости СПб Лента новостей

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