Молодые люди опробовали оральный секс на борту самолета Москва-Санкт-Петербург

Парочка в салоне авиалайнера решила поразвлечься на глазах у пассажиров. Девушка опустилась на колени и стала ублажать своего возлюбленного.

Несколько недель назад молодым людям, направлявшимся из Санкт-Петербурга в Москву, стало скучно на самолете. И они решили добавить щепотку разврата в свой полет. В переполненном салоне на глазах у пассажиров девушка опустилась на колени и начала ублажать своего возлюбленного. Все это действо на камеру снимал знакомый смелой парочки. Об этом сообщает Life.

Идея заняться оральным сексом во время перелета пришла ребятам спонтанно. Предположительно, столь пикантный инцидент произошел вечером 5 февраля. Ни молодых людей, ни пассажира, который запечатлел соитие на камеру, такая ситуация явно не смутила. Насколько адекватно их поведение – еще вопрос.

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