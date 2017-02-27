Пара гопников, портивших камеры видеонаблюдения в Петербурге, попала на видео

Жители улицы Маршала Захарова ищут двух подростков, которые испортили сразу несколько камер видеонаблюдения в одном районе.

В Петербурге глупые хулиганы попытались испортить камеру видеонаблюдения в лифте, а сами вместо этого стали звездами Интернета. В Сети появилась целая серия видео, героями которых являются два молодых парня. По данным авторов записей, эти хулиганы отличились несколькими актами вандализма на улице Маршала Захарова. Мальчишки закрашивали или замазывали камеры видеонаблюдения в лифтах и парадных. При этом, они даже не догадывались, что их лица почти на 100% попадают в кадр. Так, в одном из видео, вандал надевает на себя маску-балаклаву и снимает ее только после того, как замазывает объектив камеру. Вот только замазанная камера все равно передает очертания его лица в достаточно высокой четкости.

На видео можно заметить, что парни одеты в обычные дешевые черные куртки и яркие молодежные рюкзаки. Один из них держит при себе футбольный мяч, и даже пытается играть им внутри лифта. На вид ребятам можно дать от 15 до 18 лет.

Жители многоквартирных домов на улице Маршала Захарова просят всех зрителей роликов помочь им в поисках малолетних гопников. Они считают, что негодяи проживают в одном из ближайших домов, и являются обычными отмороженными учениками средних школ или ПТУ.

Видео: Мегаполис, YouTube