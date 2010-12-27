Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Крузенштерну на набережной Лейтенанта Шмидта вернули бронзовый кортик
Сегодня, 13:51
0
Asyaromanenkova
86

Крузенштерну на набережной Лейтенанта Шмидта вернули бронзовый кортик

0
 
 

Памятнику Ивану Крузенштерну на набережной Лейтенанта Шмидта вернули кортик, дореволюционного образца. Деньги на реставрацию собирала группа моряков.

На набережной Лейтенанта Шмидта в пятницу, 26 мая, представили обновленный памятник адмиралу Ивану Крузенштерну. Бронзовой статуе вернули полагающееся ему оружие: кортик дореволюционного образца.

Реставрацию памятника проводили ГБУК "Государственный музей городской скульптуры". Специалисты сделали бронзовый кортик образца 1873 года (когда была установлена скульптура). Ранее у статуи своровали оружие, и его заменили на кортик советского военно-морского флота. Советские реставраторы сделали часть статуи из чугуна.

Крузенштерну на набережной Лейтенанта Шмидта вернули бронзовый кортик

Инициативная группа моряков собрала деньги на реставрацию памятника. Кроме того, они решили принять меры безопасности. Объявивший сборы средств Клуб подводников заключил с Морским корпусом соглашение о дополнительной камере. Теперь охочих до кортика вандалов будут снимать на видео. Всего на восстановление ушло 57,3 тысячи рублей.

Крузенштерну на набережной Лейтенанта Шмидта вернули бронзовый кортик

Фото: Instagram / nikishov_oleg, marisable, o_itsmylife

Показать на карте
Теги: новости питера , новости спб , памятник крузенштерну , памятник крузенштерну кортик , памятник крузенштерну спб
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Piter.TV рекомендует
Загрузка...
5