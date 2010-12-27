Крузенштерну на набережной Лейтенанта Шмидта вернули бронзовый кортик

Памятнику Ивану Крузенштерну на набережной Лейтенанта Шмидта вернули кортик, дореволюционного образца. Деньги на реставрацию собирала группа моряков.

На набережной Лейтенанта Шмидта в пятницу, 26 мая, представили обновленный памятник адмиралу Ивану Крузенштерну. Бронзовой статуе вернули полагающееся ему оружие: кортик дореволюционного образца.

Реставрацию памятника проводили ГБУК "Государственный музей городской скульптуры". Специалисты сделали бронзовый кортик образца 1873 года (когда была установлена скульптура). Ранее у статуи своровали оружие, и его заменили на кортик советского военно-морского флота. Советские реставраторы сделали часть статуи из чугуна.

Инициативная группа моряков собрала деньги на реставрацию памятника. Кроме того, они решили принять меры безопасности. Объявивший сборы средств Клуб подводников заключил с Морским корпусом соглашение о дополнительной камере. Теперь охочих до кортика вандалов будут снимать на видео. Всего на восстановление ушло 57,3 тысячи рублей.

Фото: Instagram / nikishov_oleg, marisable, o_itsmylife