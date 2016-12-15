Памеле Андерсон исполнилось 50 лет

Легендарный секс-символ 1990-х годов отмечает круглую дату. Вспоминаем главные заслуги "спасательницы Малибу".

Памела Андерсон отмечает юбилей. Знаменитой блондинке, которая прославилась благодаря телесериалу "Спасатели Малибу", исполнилось 50 лет.

В конце 80-х годов прошлого века Памела стала моделью и попала на обложку журнала Playboy. В 1992 году она начинает сниматься в сериале "Спасатели Малибу". Это принесло Андерсон невероятный успех и сделало ее секс-символом целого десятилетия. Харизма и внушительные формы помогли ей стать одной из самых запоминающихся американских знаменитостей.

Позднее Памела стала известна как зоозащитница и филантроп. Она борется за права животных и пропагандирует вегетарианство, собирает средства в помощь больным ВИЧ и СПИД. Кроме того, она помогала пострадавшим от землетрясения на Гаити и многим другим нуждающимся.

Фото: thesun.co.uk

Фото: kioskplus.ru

Фото: socfit.info