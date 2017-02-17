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Жена Трампа получила в подарок шубу из России

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Памела Андерсон отправила первой леди шубку из эко-меха. Сюрприз изготовили в России.

Знаменитая голливудская актриса порадовала первую леди США необычным сюрпризом: Памела Андерсон преподнесла Меланьи Трамп шубу из искусственного эко-меха, созданную по индивидуальному заказу в России. Об этом пишет Петербургский дневник, ссылаясь на организацию, которая борется за права животных.

Андерсон подписала подарок просто и лаконично: " Я так рада, что вы решили не носить мех". Она намекнула, что в качестве первой леди Меланья станет иконой стиля для многомиллионной аудитории, она сможет устанавливать новые тенденции, поэтому важно правильно расставлять приоритеты.

В ближайшем будущем Памела намерена лишить представителей Королевской гвардии Великобритании черных увесистых шапок из натурального меха канадского медведя. Она предлагает шить головные уборы гвардейцев из эко-меха, который по качеству не уступает натуральному.

Видео: инстаграм, realdonaldtrump

Теги: памела андерсон подарила меланье трамп эко-шубу из россии
Категории: Лента новостей Мировые новости

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