Жена Трампа получила в подарок шубу из России

Памела Андерсон отправила первой леди шубку из эко-меха. Сюрприз изготовили в России.

Знаменитая голливудская актриса порадовала первую леди США необычным сюрпризом: Памела Андерсон преподнесла Меланьи Трамп шубу из искусственного эко-меха, созданную по индивидуальному заказу в России. Об этом пишет Петербургский дневник, ссылаясь на организацию, которая борется за права животных.

Андерсон подписала подарок просто и лаконично: " Я так рада, что вы решили не носить мех". Она намекнула, что в качестве первой леди Меланья станет иконой стиля для многомиллионной аудитории, она сможет устанавливать новые тенденции, поэтому важно правильно расставлять приоритеты.

В ближайшем будущем Памела намерена лишить представителей Королевской гвардии Великобритании черных увесистых шапок из натурального меха канадского медведя. Она предлагает шить головные уборы гвардейцев из эко-меха, который по качеству не уступает натуральному.

Видео: инстаграм, realdonaldtrump