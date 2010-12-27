Паломники ждут более трех часов к мощам Николая Чудотворца в Петербурге

Уникальную святыню впервые привезли в Северную столицу.

В очереди к мощам Николая Чудотворца в Петербурге приходится ждать около трех часов. Большое количество верующих в городе желают прикоснуться к уникальной святыне, сообщается на официальном сайте принесения святыни. Очередь начинается от Тележной улицы.

Мощи Николая Чудотворца впервые в истории находятся в Петербурге. В мае их в первый раз привезли в Россию и они до 12 июля находились в Москве. В четверг, 13 июля, мощи прибыли в Свято-Троицкий собор Александро-Невской лавры, где пробудут до 28 июля.

В первый день почти 13 тысяч паломников приложились к мощам Николая Чудотворца. А накануне, 14 июля, находясь в очереди, петербуржец сделал своей возлюбленной предложение.

Фото: topdialog.ru