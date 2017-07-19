Паломники стоят в очереди к мощам Николая Чудотворца по пять часов

В среду, 19 июля, время ожидания в очереди к мощам святого Николая Чудотворца в Александро-Невской лавре составляет 4,5-5 часов. Социальная очередь продвигается за час.

В Петербурге продолжается пребывание мощей святителя Николая Чудотворца. В среду, 19 июля, Александро-Невская лавра открыла свои двери в семь утра. Как сообщает штаб принесения мощей, сегодня время ожидания в очереди составляет 4,5-5 часов. Родители с детьми до двух лет и инвалиды в колясках и на костылях попадают в Лавру по социальной очереди. В ней ожидание составляет около часа. Но сегодня еще не было информации о возможном закрытии очереди вечером, как это было накануне. Piter.tv сообщал, что очередь к мощам Николая Чудотворца могут ограничить во вторник.

По подсчетам штаба во вторник, 18 июля, мощам поклонились 31,5 тысячи паломников. Из них три тысячи прошли по социальной очереди.

Сегодня паломников предупреждают о неблагоприятных погодных условиях.

- На основании прогноза Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 19 июля в Санкт-Петербурге ожидаются дожди, местами ливни и грозы, - говорится в сообщении штаба.

В среду также ожидают прибытия автобусов с верующими из Пскова, Петрозаводска, Днепропетровска, Харькова, Вологодской области, Карелии, Гдова и Новгорода.

Видео: Instagram / svetasvetlove, lidpiter