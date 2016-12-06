Пакетик со странным веществом отправил петербуржца в реанимацию

Мужчина попал в реанимацию после "дегустации" странного вещества из пакетика, найденного на улице.

Как сообщает "Конкретно.ру" со ссылкой на АН "Оперативное прикрытие", 33-летний житель Северной столицы 20 июня около 17 часов был доставлен в НИИ скорой помощи от дома 12/2 по улице Димитрова. Мужчина лежал на асфальте в крайне тяжелом состоянии.



Пострадавший был в токсикологическую реанимацию с диагнозом «опиатная кома».



Придя в себя, петербуржец рассказал, что якобы нашел на улице пакетик с неким веществом, и решил употребить. Ему сразу же стало плохо.