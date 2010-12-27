Шизофреник в тапочках сбежал из психбольницы имени Скворцова-Степанова

Вечером в воскресенье из психиатрической больницы имени Скворцова-Степанова сбежал пациент с шизофренией без психоза. Мужчина улизнул из заведения в тапочках.

Из больницы имени Скворцова-Степанова вечером в воскресенье, 9 июля, поступило сообщение в полицию. Врачи рассказали, что в 22.55 от персонала заведения на Фермском шоссе смог улизнуть 43-летний пациент. У беглеца диагноз шизофрения без психоза.

Мужчина сбежал с первого этажа больницы в чем был: в тапочках, ветровке и спортивных штанах.

В марте прошлого года беглеца перевели из «Крестов» в психиатрический стационар. Так как решением суда его освободили от уголовной ответственности с применением мер медицинского характера. Он отвечал перед судом за похищение человека в составе группы.

Ранее пациент не сбегал. Правоохранительные органы наведались в квартиру мужчины на Торжковской улице. Дверь им никто не открыл.