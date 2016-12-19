Пьяную женщину сняли спасатели со льда Невы

Спасатели около 7 утра 6 января проводили операцию по снятию со льда в районе Благовещенского моста

Ранним утром 7 января 2017 года жители Петербурга засняли на фото, как спасатели снимали с невского льда в районе Благовещенского моста человека. Люди предположили, что человек замерз и погиб, так как сотрудники МЧС несли спасенного на носилках.

– Кого-то МЧС выловило из реки Нева на спуске около моста Лейтенанта Шмидта, – комментировали очевидцы происшествия в сообществе spb_today.

Несколько позднее в пресс-службе регионального управления МЧС уточнили, что снимали со льда женщину, которая была в состоянии алкогольного опьянения. Ее передали в руки прибывшей на место скорой.

–Там была девушка,в нетрезвом виде,второй раз за месяц ее от туда вытаскиваем, – уточнил, вероятно, один из спасателей в том же сообществе.