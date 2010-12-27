Петербурженка сообщила о похищении щедрого ухажера с длинными усами

Женщина обратилась в полицию и рассказала, что ее нового знакомого посадили в такси и увезли незнакомцы. Троица настойчиво предлагала отвезти мужчину к банкомату.

Странное и загадочное ЧП произошло в Петергофе ночью 5 марта. Около двух часов ночи в воскресенье к женщине около ресторана в доме 60 на Санкт-Петербургском проспекте подошел незнакомец. Мужчина был изрядно пьян. Он предложил прохожей продолжить алкогольный кутеж. При этом он заверил, что может снять деньги со своей карты, чтобы оплатить веселье. По словам навязчивого ухажера, на счету у него было около 50 тысяч.

Однако петербурженка не захотела проводить время с кавалером и попыталась отправить его домой. Но тут на ее глазах произошло следующее. Двое незнакомцев подошли к мужчине и настойчиво стали предлагать вместе поехать к банкомату. Пьяного мужчину усадили в такси, которым управлял товарищ двух таинственных прохожих.

Женщина заподозрила неладное и сообщила о случаи в полицию, передает "Фонтанка". Она описала своего кавалера: мужчина около 50 лет с длинными усами. Одет он был в черную кожаную куртку.

На прошлой неделе прохожие увидели похищение мужчины. Однако бизнесмен из Костромы объяснил свое похищение в Петербурге обычной встречей с друзьями.