Пьяный лжеминер дома на Стародеревенской отделался мягким наказанием

Житель Мурманской области пошутил по телефону о заминированном доме на Стародеревенской улице. Мужчину быстро вычислили, но применять суровых мер наказания не стали и отпустили с административным протоколом.

В Петербурге объявился очередной телефонный террорист. Около половины пятого утра в понедельник, 13 февраля, неизвестный позвонил в экстренную службу. Там он заявил, что он террорист. Затем он заявил, что хочет взорвать дом 19, корпус 1 на Стародеревенской улице.

Правоохранительные органы быстро вычислили шутника. Сначала они идентифицировали владельца телефона. Им оказался 32-летний житель Мурманской области. Затем по сигналу аппарата мужчину выследили. Выяснилось, что он сидел во дворе того самого дома, который хотел взорвать. Он был пьян, что в некоторой степени объясняет его странное поведение.

Эвакуацию дома и осмотр решили не проводить. Шутника также решили серьезно не наказывать. Он отделался лишь протоколом об административном правонарушении. При этом не за его звонок. А за появление в общественном месте в пьяном состоянии.

Накануне пациент петербургской больницы "заминировал" жилой дом. Для своей шутки мужчина воспользовался телефоном соседа. Полиция проверила дом и территорию вокруг него.