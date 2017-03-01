Пьяный хулиган из Краснодара избил водителей и повредил 2 машины

В Краснодаре мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил водителей

28 февраля в Краснодаре был задержан 25-летний молодой человек, которого подозревают в умышленном повреждении чужого имущества и нанесении побоев.

Ночью в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что во дворе дома в районе пересечения улиц Восточно-Кругликовской и Аверкиева мужчина в состоянии алкогольного опьянения бьет машины и избивает водителей. На место происшествия прибыл наряд ППС, а в дальнейшем и следственно-оперативная группа.

Как выяснилось позже, водитель автомобиля Hyundai Solaris обогнал медленно едущую впереди машину. После чего этот автомобиль догнал и подрезал его. Злоумышленник вышел из машины и начал наносить удары по иномарке. Затем из машины вышли еще несколько человек, завязался конфликт и драка. Водителя начали избивать. Проезжавший мимо мужчина на Kio Rio попытался оказать помощь пострадавшему, но получил побои.

В настоящее время устанавливаются личности всех участников инцидента. Пострадавшим водителям была оказана необходимая медицинская помощь, серьезных травм они не получили.

На пьяного злоумышленника составили протокол о мелком хулиганстве, за которое ему грозит 15 суток ареста.

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