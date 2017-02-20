Пьяный хулиган из Колпина "заминировал" свою квартиру

Мужчина позвонил по экстренному номеру и сообщил, что заложил бомбу в своей квартире. Эвакуацию дома не проводили, так как ничего подозрительного в его доме не нашли.

Странный способ развлечения придумал себе 59-летний житель Колпина. В воскресенье, 19 февраля, он позвонил в экстренную службу около пяти вечера по номеру 112 и рассказал, что заложил бомбу в своей квартире. В дом на улице Анисимова отправились правоохранительные органы.

Хозяина квартиры нашли в нетрезвом состоянии. Видимо, именно алкоголь толкнул его на шутки с законом. Квартиру телефонного хулигана осмотрели, но ничего подозрительного там не нашли. Других жильцов не эвакуировали. Хулигана задержали, теперь ему грозит наказание.

На прошлой неделе женщина "заминировала" в Петербурге здание главка МВД и Арбитражного суда. Хулиганка позвонила в МВД и рассказала о взрывном устройстве в доме на Суворовском проспекте. Полиция не восприняла угрозы всерьез и эвакуировать людей из здания не стала. Саперы и кинологи проверили казенные помещения. Больше часа поисков ничего не дали. Правоохранители ищут звонившую.