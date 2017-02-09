Не оплатил штраф, отработай 270 часов

Пьяного водителя из Петербурга оштрафовали на 200 тыс. руб. Однако нарушитель стал уклоняться от оплаты, и взамен его обязали отработать 270 часов.

Мужчину, дважды задержанного за управление автомобилем в пьяном виде, приговорили выплатить двести тысяч рублей. Однако горе-лихач не особо не спешил погасить свой долг. Тогда суд заменил штраф обязательными работами. Об этом пишет Петербургский дневник, ссылаясь на УФССП по региону.

Когда 26-летнего мужчину наказали рублем, судебные приставы выполнили все необходимые действия: предоставили требуемые документы для оплаты штрафа, объяснили порядок исполнения. Однако водитель проигнорировал судебное решение. Приставу пришлось обращаться в суд с представлением о замене штрафа обязательными работами. Теперь лихач обязан отработать 270 часов на благо общества. За исполнением наказания будет следить уголовно-исполнительная инспекция.

Ранее мы сообщали, что петербуржец накопил 91 штраф за быструю езду.