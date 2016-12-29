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Пьяный водитель на скорости влетел в комендатуру Кронштадтского гарнизона

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Легковушка протаранила здание ведомства в Кронштадте. Виновника аварии госпитализировали с тяжелыми травмами.

Сегодня, 23 января, около четырех часов утра нетрезвый 26-летний мужчина за рулем иномарки врезался в здание комендатуры Кронштадтского гарнизона. Предположительно, молодой человек не справился с управлением и на полной скорости протаранил стену. Инцидент произошел напротив дома №3 по Восстания. Очевидцы происшествия вызвали спасательные службы. Прибывшие на место медики в срочном порядке доставили горе-водителя в больницу. Известно, что у пострадавшего сломаны оба бедра, он находится в тяжелом состоянии.

В настоящее время выясняют детали аварии. Вероятно, одна из причин ДТП – состояние водителя. Мужчина был пьян. Известно, что пострадавший является уроженцем Нижегородской области. 

Во избежание трагических последствий, соблюдайте правила дорожного движения и скоростной режим. Ранее мы сообщали, что легковушка задавила двух подростков на Московском шоссе.

Теги: дтп спб , машина протаранила здание , новости кронштадта , новости санкт петербурга
Категории: Лента новостей Новости России Новости СПб

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