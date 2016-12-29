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Пьяный водитель смял пять припаркованных автомобилей на Верейской

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Мужчина не справился с управлением на узкой дороге и его машину развернуло, из-за этого он задел припаркованные автомобили.

Массовую аварию устроил один водитель в четверг, 12 января, в центре Петербурга. На Верейской улице мужчина по неизвестным причинам не справился с управлением. Его железного коня развернуло почти поперек улицы. А так как по две стороны у обочин были припаркованы автомобили, то количество пострадавших машин быстро выросло. Очевидцы происшествия говорят, что управлявший авто мужчина был изрядно выпившим.

Точную информацию о его состоянии смогут озвучить только правоохранительные органы и медики после экспертизы. Пока можно уверенно говорить только о том, что владельцам пяти машин придется ремонтировать их.

Пьяный водитель смял пять припаркованных автомобилей на Верейской

Пьяный водитель смял пять припаркованных автомобилей на Верейской

Пьяный водитель смял пять припаркованных автомобилей на Верейской

Ранее мы сообщали, что за вечер в Петербурге сбили двух пешеходов. Женщина пострадала под колесами автомобиля на Партизана Германа. Вторая авария произошла на Владимирском проспекте. Там таксист сбил мужчину на переходе. Подробностей аварии не сообщается.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: авария , водитель , дтп , парковка , пьяный водитель
Категории: Новости СПб

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