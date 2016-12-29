Пьяный водитель смял пять припаркованных автомобилей на Верейской

Мужчина не справился с управлением на узкой дороге и его машину развернуло, из-за этого он задел припаркованные автомобили.

Массовую аварию устроил один водитель в четверг, 12 января, в центре Петербурга. На Верейской улице мужчина по неизвестным причинам не справился с управлением. Его железного коня развернуло почти поперек улицы. А так как по две стороны у обочин были припаркованы автомобили, то количество пострадавших машин быстро выросло. Очевидцы происшествия говорят, что управлявший авто мужчина был изрядно выпившим.

Точную информацию о его состоянии смогут озвучить только правоохранительные органы и медики после экспертизы. Пока можно уверенно говорить только о том, что владельцам пяти машин придется ремонтировать их.

Ранее мы сообщали, что за вечер в Петербурге сбили двух пешеходов. Женщина пострадала под колесами автомобиля на Партизана Германа. Вторая авария произошла на Владимирском проспекте. Там таксист сбил мужчину на переходе. Подробностей аварии не сообщается.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург