Пьяный водитель скорой вылетел на встречку и протаранил КамАЗ

ДТП в Удмуртии: при столкновении грузовика и кареты скорой помощи пострадали два человека. Нетрезвый виновник аварии и его пассажир были госпитализированы.

В субботу, 24 декабря, на трассе под Балезино в Удмуртии водитель скорой помощи в состоянии алкогольного опьянения вылетел на встречку и врезался к КамАЗ. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека: 53-летний пьяный виновник аварии и его 30-летний пассажир. Их доставили в больницу с различными травмами.



Как оказалось, УАЗ скорой помощи объезжал автомобили, которые готовились к левому повороту. Затем он выехал на встречку и со всей скорости протаранил грузовик. Как видно на фото, всю переднюю часть УАЗа буквально смяло. В данный момент выясняются детали случившегося. Уже известно, что пострадавший виновник аварии находился в сильнейшем алкогольном опьянении. К счастью для него, при столкновении удалось избежать трагических последствий.



Спасательные службы предупреждают об опасностях на дороге. Они настоятельно рекомендуют не нарушать правила дорожного движения. Во избежание несчастных случае, не садитесь в алкогольном опьянении за руль. Ранее мы писали, что в Нижегородской области произошло смертельное ДТП: погибла пятнадцатилетняя девушка. Предположительно, причиной аварии стала плохая видимость.

Фотография: I отдел УГИБДД МВД по Удмуртской Республике