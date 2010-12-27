Пьяный водитель маршрутки в Челябинске признался, что пил накануне

В Челябинске задержан водитель маршрутки: мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В Челябинске разгорается скандал вокруг задержания водителя маршрутки, принадлежащей одной из местных транспортных фирм. Его остановили сотрудники ГИБДД во время очередного городского рейда. Шофер маршрутки №58 остановился по их требованию и согласился пройти тест на наличие алкоголя в крови. В итоге оказалось, что водитель находился за рулем в состоянии подпития. При этом он перевозил по обычному маршруту трех пассажиров, а следовательно, рисковал жизнями людей.

Однако сам задержанный был шокирован этой информацией. Он рассказал полиции свою версию случившегося. Оказывается, мужчина выпивал накануне вечером, но утром адекватно прошел медицинское освидетельствование на рабочем месте. В связи с этим он принял решение сесть за руль и выполнять свои обязанности. Более того, челябинец признался, что не чувствует опьянения. намекая на неисправность алкотестера.

Теперь правоохранителям предстоит решить судьбу "пьяного водителя". По закону ему грозит штраф до 30 000 рублей и лишение водительских прав, а значит, и потеря основной работы.