В Ульяновске пьяный водитель маршрутки устроил массовое ДТП

Видео последствий страшной аварии появилось в интернете

Накануне, 31 мая, на улице Ефремова в Омске произошло массовое ДТП по вине водителя маршрутного микроавтобуса.

По сообщениям очевидцев, маршрутка №55 сначала ехала прямо, а затем резко вылетела на полосу встречного движения, где допустила столкновение с аатомобилем ВАЗ-2107. После чего микроавтобус протаранил ограждение и въехал на автостоянку, где врезался в автомобиль ВАЗ-2114, в котором никого не было. А ВАЗ 2114 отбросило на другую "четырнадцатую", в которой находился водитель.

В результате аварии пострадал водитель маршрутки. Синяки и ушибы получил водитель "семерки". По предварительным данным и словам очевидцев, водитель маршрутного микроавтобуса был в состоянии алкогольного опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

ГИБДД выясняет все обстоятельства и причины этой массовой аварии.

Накануне Piter.TV опубликовал видео, где хрупкая девушка с монтажным ключом объясняет правила поведения на дороге маршрутчику.

Видео: ВК, Ульяновск-73