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Новости Лента новостей Происшествия ДТП
Сегодня, 13:06
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kalbas90
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Пьяный водитель без прав насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе в Твери

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Пострадавший скончался на месте происшествия до приезда медиков.

 Вчера вечером, ДТП со смертельным исходом произошло в Твери на улице Паши Савельевой. Виновником аварии стал 34-летний мужчина, лишенный права управления автомобилем и находящийся на момент ДТП в состоянии опьянения. На машине "Мицубиси-Лансер" он сбил 67-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм пенсионер скончался на месте аварии до приезда скорой помощи.

Теги: авария , дтп , сбили пешехода , тверь
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП

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