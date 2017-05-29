Пьяный водитель без прав насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе в Твери

Пострадавший скончался на месте происшествия до приезда медиков.

Вчера вечером, ДТП со смертельным исходом произошло в Твери на улице Паши Савельевой. Виновником аварии стал 34-летний мужчина, лишенный права управления автомобилем и находящийся на момент ДТП в состоянии опьянения. На машине "Мицубиси-Лансер" он сбил 67-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм пенсионер скончался на месте аварии до приезда скорой помощи.