Пьяный священник протаранил восемь машин в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону произошло массовое ДТП с двумя пострадавшими, виновный священник пытался скрыться

ДТП произошло сегодня ночью на Халтуринском переулке. Мужчина, который управлял автомобилем Mitsubishi ASX врезался в встречный ВАЗ-21099.

В результате сильного столкновения оба автомобиля влетели в припаркованные машины, в автомобили ВАЗ пострадали 8-летний ребенок и его мама.Сотрудники дорожной полиции прибывшие на место аварии установили, что управлявший Mitsubishi мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

- В результате ДТП пострадали и были доставлены в больницу двое пассажиров автомобиля Мицубиси: женщина и 8-летний мальчик. На месте ДТП работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили «Блокноту Ростова» в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



Владельцы пострадавших автомобилей удерживали нетрезвого водителя, пытавшегося уйти домой, до тех пор, пока его не усадили в машину ДПС.

Видео:Abyss Chehov/YouTube