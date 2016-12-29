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Пьяный священник протаранил восемь машин в Ростове-на-Дону

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В Ростове-на-Дону произошло массовое ДТП с двумя пострадавшими, виновный священник пытался скрыться

 ДТП произошло сегодня ночью на Халтуринском переулке. Мужчина, который управлял автомобилем Mitsubishi ASX врезался в встречный ВАЗ-21099.

В результате сильного столкновения оба автомобиля влетели в припаркованные машины, в автомобили ВАЗ пострадали 8-летний ребенок и его мама.Сотрудники дорожной полиции прибывшие на место аварии установили, что управлявший Mitsubishi мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

- В результате ДТП пострадали и были доставлены в больницу двое пассажиров автомобиля Мицубиси: женщина и 8-летний мальчик. На месте ДТП работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили «Блокноту Ростова» в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.


Владельцы пострадавших автомобилей удерживали нетрезвого водителя, пытавшегося уйти домой, до тех пор, пока его не усадили в машину ДПС.

Видео:Abyss Chehov/YouTube

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Категории: Происшествия Клуб хороших водителей

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