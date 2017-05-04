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Видео из Южно-Сахалинска: пьяный неадекват с ножом напал на прохожих

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Нетрезвый мужчина выбежал на проезжую часть и стал размахивать руками. Его попытались угомонить прохожие, однако он пустил в ход кулаки.

Недавно в сети появилось видео драки на дороге. Предположительно, инцидент произошел накануне вечером в Южно-Сахалинске. Агрессивный мужчина попал в объектив камеры шокированного очевидца.

На кадрах можно заметить, как неизвестный выбежал на проезжую часть и стал размахивать руками. К нарушителю подошли молодые парни, которые попытались его угомонить. Однако в ответ дебошира напал на них с ножом. В итоге завязалась драка.

К счастью, в потасовке никто не пострадал. Судя по всему, нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения.  Известно, что после драки он сел в легковую иномарку и уехал в неизвестно направлении.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось задиристое видео из Хабаровска: футбольные фанаты устроили массовую драку.
 

Видео: группа вконтакте "ЧП Сахалин Русские СМИ"

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Категории: Лента новостей Новости России

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