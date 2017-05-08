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Пьяный петербуржец разломал душ и окатил себя кипятком

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Мужчина пытался вымыться, но был слишком нетрезв

В Петербурге на Шуваловском проспекте мужчина средних лет получил серьезные термические ожоги при попытке принять душ. Как стало известно, 38-летнего петербуржца госпитализировали из его квартиры после звонка матери.

Женщина вызвала скорую помощь и рассказала санитарам, что ее 38-летний сын пришел домой сильно выпившим и попытался принять душ. Он не удержал равновесие, упал и повредил смеситель. Из отломанного крана хлынул кипяток и окатил нетрезвого мужчину.

Воду перекрыла бригада аварийной службы ЖКХ, а скорая помощь увезла пострадавшего в больницу. Медики диагностировали у мужчины ожоги кипятком 1-2 степени правой руки и ноги, у пострадавшего поражено 20 процентов поверхности. Пациента поместили в реанимацию.

Видео: архив
Теги: мужчина получил ожоги , петербург , термические ожоги , травмы , шуваловский проспект
Категории: Происшествия Новости СПб

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