В Петербурге на пациента, пытавшегося задушить фельдшера скорой, завели уголовное дело

Отдел дознания ОМВД возбудил уголовное дело в отношении 48-летнего жителя Петербурга. В пьяном состоянии мужчина попытался задушить фельдшера скорой помощи, в которой его везли в больницу.

Работники скорой помощи снова стали жертвами неадекватных жителей Петербурга. На этот раз фельдшер пострадал прямо в машине медиков. В четверг, 2 марта, около одиннадцати утра врачи приехали за пьяным 48-летним петербуржцем. Видимо, ему была нужна медицинская помощь. Однако у мужчины был другой взгляд на ситуацию. Вместо благодарности врачам, он решил наброситься на одного из них.

Около одного из домов на проспекте Солидарности мужчина схватил за шею 24-летнего фельдшера. Молодому человеку пришлось выслушать угрозы убийства в свой адрес.

Когда дебошира утихомирили, сотрудник скорой вынужден был обратиться к коллегам. Врачи оказали ему необходимую помощь и отпустили на домашнее лечение.

А вот пьяному хулигану предстоит отвечать за свой поступок. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, на него завели уголовное дело. Отвечать мужчине придется за угрозу убийством. Проводится расследование, уточняются детали происшествия. О причинах нападения на фельдшера ничего не известно.

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