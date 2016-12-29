Устроившего стрельбу по автобусу в Кронштадте мужчину скрутили бойцы Нацгвардии

Незнакомец на улице стрелял по дорожному знаку, а затем перешел на рейсовый автобус. Дебошира задержали сотрудники национальной гвардии.

Утром в четверг, 19 января, неизвестный мужчина выбрал весьма опасный способ развлечения. Нетрезвый прохожий устроил стрельбу из неизвестного оружия прямо на улице в Кронштадте. Сначала он несколько раз выстрелил в дорожный знак. Но затем решил стрелять по подвижной мишени – рейсовому автобусу. Его выходка напугала прохожих, которые тут же сообщили в полицию.

На место ЧП прибыла группа задержания отдела вневедомственной охраны. Бойцы Росгвардии быстро скрутили смутьяна. У него отобрали оружие и отвезли в отделение.

По счастливой случайности, никто не стал жертвой его пьяной выходки. В автобусе разбилось стекло, но и оно никого не задело. Из-за раннего часа салон был пуст. Теперь мужчине придется отвечать перед законом по статье за вандализм.