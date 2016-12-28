Пьяный изверг при попытке убить собаку зарезал себя ножом

В Иркутске мужчина бросился на шарпея, пытаясь ударить его ножом, но задел собственную руку и позднее умер от потери крови

По предварительной информации, 37-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения попытался убить собаку. Для того, чтобы совершить задуманное, изверг схватил нож и бросился на пса. Судя по всему, животное пыталось сопротивляться, во время удара мужчина не смог удержать нож, оружие задело его собственную руку. По предварительным данным, пострадавший не стал вызывать «скорую помощь» и скончался от потери крови в собственной квартире. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются обстоятельства гибели мужчины, пока не сообщается, принадлежала ли собака ему.

Ранее в Ленинградской области неизвестные из окна квартиры в жилом доме убили бездомного пса, сделав несколько выстрелов из оружия. Очевидцы рассказывают, что собаку застрелили вечером 27 декабря прямо на детской площадке, на глазах у гуляющих малышей. По предварительным данным, стреляли по животному из окон квартиры, расположенной на пятом этаже.

Видео: Piter.tv