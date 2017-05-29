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Пьяный британец въехал в толпу людей на набережной испанского курорта

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В сети опубликовали видео и фото с места происшествия

 Жуткое ДТП произошло на юге Испании накануне, 28 мая.

Гражданин Великобритании после посещения одного из клубов в курортном городе Марбелья сел в состоянии алкогольного опьянения за руль автомобиля "Ауди" и совершил ряд ДТП, Мужчина не справился с управлением автомобиля и выехал на пешеходную зону, где сбил трех человек. После чего продолжил движение. Его попытались остановить полицейские. Уходя от погони автомобиль "Ауди" совершил еще столкновение, в котором пострадали еще 4 человека и сам водитель.

 

Полиция арестовала водителя и его пассажира. Оба они находились под воздействием алкоголя. Пострадавшим была оказана срочная медицинская помощь. Двое из них находятся в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Правоохранительные органы ведут расследование этого ДТП.

Видео: Twitter/David Gil

 

Теги: видео , въехал в людей , жесть , испания , пьяный за рулем
Категории: Лента новостей Мировые новости Происшествия Криминальные происшествия ДТП

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