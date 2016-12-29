Пьяные коммунальщики в Орле опозорились на всю страну

Житель Орла снял на видео очень пьяных сотрудников коммунальных служб.

Ролик получил название "На них держится земля русская". Данное видео уже вызвало резонанс в Орле и по всей России, ведь это службы, которые по идее должны помогать жителям.

Уже позже глава «Спецавтобазы» Владимир Достовалов, комментируя ситуацию «Комсомольской правде» подтвердил факт того, что в день, когда была произведена съемка, его сотрудники действительно работали на этой улице. При этом он подчеркнул, что коммунальщики из конкурирующих компаний тоже работали по указанному адресу.



Достовалов заверил журналистов, что по данному факту будет проведено тщательное расследование. И в случае если факт присутствия его сотрудников по данному адресу подтвердится, то их уволят по статье «вместе с их непосредственными руководителями».