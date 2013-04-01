Пьяная "леди Макбет" задушила мужа шарфом

Женщина убила собственного мужа во время вечерней пьянки

Петербургские правоохранители подозревают 44-летнюю женщину в убийстве ее собственного мужа. По версии следствия, преступление она совершила несколько дней назад, во время совместного бурного застолья с алкоголем.

Как это, к несчастью, часто случается, бытовая пьянка в какой-то момент переросла в бурную ссору. Женщины удушила мужа шарфом, а когда поняла, что произошло, скрылась с места происшествия, оставив тело мертвого 42-летнего мужа лежать на полу.

Спустя несколько дней оперативные действия дали результат, и женщину нашли. По делу об убийстве она проходит в качестве главной подозреваемой.

Видео: архив