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Пьяная "леди Макбет" задушила мужа шарфом

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Женщина убила собственного мужа во время вечерней пьянки

Петербургские правоохранители подозревают 44-летнюю женщину в убийстве ее собственного мужа. По версии следствия, преступление она совершила несколько дней назад, во время совместного бурного застолья с алкоголем.

Как это, к несчастью, часто случается, бытовая пьянка в какой-то момент переросла в бурную ссору. Женщины удушила мужа шарфом, а когда поняла, что произошло, скрылась с места происшествия, оставив тело мертвого 42-летнего мужа лежать на полу.

Спустя несколько дней оперативные действия дали результат, и женщину нашли. По делу об убийстве она проходит в качестве главной подозреваемой.

Видео: архив 

Теги: петербург , убийство , удушение , удушение шарфом
Категории: Новости СПб Происшествия Криминальные происшествия

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