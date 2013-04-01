Новый эпизод сериала "Пьяная фирма" 1 сезон увидим сегодня в эфире ТНТ

Во 2 серии узнаем, на что готов Григорий Шуточный ради дочери и денег.

Сегодня в 22.00 на ТНТ смотрим свежий эпизод "Пьяная фирма" 1 сезон. В предыдущей серии бывший доктор узнал, что его дочь, не подозревающая о существовании отца, беременна. Однако у нее есть некие проблемы со здоровьем и для того, чтобы сохранить плод, Анастасия нуждается в дорогостоящих препаратах. Григорий Штучный намерен помочь своей дочери во что бы то ни стало. Поэтому, после долгих раздумий, он решается на создание собственной фирмы по выведению людей из запоя. Как полагается, клиенты не из бедных. Штучный за короткий период времени находит необходимую сумму денег и подбрасывает их Анастасии.



Во 2 серии "Пьяная фирма" 1 сезон гениальный доктор примет сомнительно предложение, от которого не отказываются. На кону 2 млн. руб. в сутки. Но и проблем прибавится тоже немало, ведь из запоя выводить придется высокопоставленных чиновников. В новом эпизоде "Пьяная фирма" зрители вновь будут наблюдать за тем, как гениальный доктор борется с алкоголизмом. Конечно, не обойдется без сарказма, черного юмора и насущных проблем. Каковы отношения между власть имущими и простыми людьми? Расскажет ли Григорий Штучный Насте, что он её отец? Сколько еще унижений предстоит пережить героям ленты и как они справятся со всеми трудностями, увидим в новых сериях "Пьяная фирма" 1 сезон.



На что похож этот сериал? Кто-то сравнивает работу Григория Константинопольского с фильмами Тарантино, кто-то видит в персонаже Михаила Евремова отголоски американской драмы "Во все тяжки", но, так или иначе, сериал уже был продемонстрирован на закрытых показах, где его ожидал ошеломительный успех. Сам режиссер называет свой мини-сериал "Пьяная фирма" фильмом. Может, так оно и есть, ведь каждая из четырех серий длится 50 минут, в общей сумме даже меньше, чем режиссерская версия картины "Властелин колец".



Стоит отметить, что, не смотря на обилие алкогольных напитков в кадре, актеры сериала "Пьяная фирма" были трезвыми как стеклышко. Константинопольский признался, что на площадке трезвость – это норма жизни. "Не дай бог кто-нибудь выпьет или нажрется – я бы всех удавил!" – рассказывает режиссер в интервью АиФ. В кино совершенно нельзя расслабляться, кино – это труд, особенно, если на выходе хочешь получить качественный продукт. Работа напряженная, тяжелая и серьезная. А еще Григорий заверил, что сериал "Пьяная фирма" поделен на 4 части не просто так: каждая из серий имеет свой ритм, свою идею и свой стиль.



Кстати, на съемках ленты были задействованы такие звезды, как Елизавета Боярская, Михаил Ефремов, Марат Башаров, Иван Макаревич, Евгений Цыганов и многие другие. Наслаждаемся сегодня свежим эпизодом "Пьяная фирма" 1 сезон 2 серия на телеканале ТНТ в 22.00. Также 2 серия будет доступна онлайн. Приятного просмотра!