Пьяная бездомная в пылу куража отрезала нос товарищу

Трое бездомных устроили застолье, в ходе которого двое из них напали на третьего. Пока мужчина держал пострадавшего, женщина ножом отрезала кончик носа, проткнула щеку и несколько раз ударила по телу.

В среду, 1 февраля, прохожие на Удельном проспекте обнаружили истекающего кровью мужчину. На место происшествия вызвали скорую помощь и полицию. Раненный мужчина смог описать своих обидчиков.

Бойцы Росгвардии по горячим следам задержали подозреваемых, недалеко от места происшествия. Как злоумышленники, так и их жертва оказались без определенного места жительства.

Вскоре удалось выяснить подробности инцидента. Компания решила сообразить на троих выпивала около дома 27 на Удельном проспекте. Между собутыльниками вспыхнула ссора. Женщина и мужчина ополчились против своего товарища. Пока мужчина удерживал жертву, дама орудовала ножом с его лицом. Она отрезала часть носа и проколола щеку. Затем несколько раз ударила в тело. Бросив раненного, злоумышленники сбежали. Но их вскоре поймали у дома 23 на той же улице.

44-летнего мужчине и 47-летнюю женщину доставили в отделение полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее мы писали, что подросток изрезал женщину в парадной на Варшавской, но не смог отобрать у нее сумку.