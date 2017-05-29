ПМЭФ закроет Петербургское шоссе для грузовиков: как объезжать

Грузовым машинам целую неделю будет закрыт путь на Петербургское шоссе. Ограничения связаны с проведением Петербургского международного экономического форума.

С понедельника, 29 мая, в Северной столице ограничивают движение грузовых автомобилей на Петербургском шоссе. Причина в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет в городе с 1 по 3 июня.

Для тяжеловозов будет недоступен участок шоссе от Пулковского шоссе до Витебского проспекта. Ограничения начали действовать сегодня и продлятся до следующего понедельника, 5 июня. Водителям грузовых автомобилей советуют объезжать участок по Московскому шоссе и КАД.

Ранее Piter.tv сообщал, что ПМЭФ-2017 отнимет у автомобилистов более 1600 парковочных мест. Из-за форума часть стоянок около Пулково, нескольких торговых комплеков будут отведены только для машин участников форума.

На прошлой неделе губернатор горгода обещал, что из-за угроз терактов к ПМЭФ усилят меры безопасности.