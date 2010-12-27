ПМЭФ-2018 пройдет не в июне, а в мае

В 2018 году Петербургский международный экономический форум пройдет на месяц раньше обычного.

Чемпионат мира по футболу 2018 года повлияет на график проведения следующего Петербургского международного форума. Власти решили перенести главное экономическое событие Северной столицы на месяц раньше. Причем обсуждение дат ПМЭФ-2018 шло не на городском, а на федеральном уровне. Об этом сообщил журналистам советник президента РФ Антон Кобяков.

Уже известны точные даты проведения ПМЭФ-2018. По словам Антона Кобякова, он пройдет в период с 24 по 26 мая. При этом чиновники не собираются экономить на дорогостоящем имиджевом мероприятии. Форум сохранит международный статус: страной гостем в 2018 году должна стать Италия. Кроме того, интерес к этому статусу проявляют представители Катара.