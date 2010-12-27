ПМЭФ-2018 пройдет не в июне, а в мае

Чемпионат мира по футболу 2018 года повлияет на график проведения следующего Петербургского международного форума. Власти решили перенести главное экономическое событие Северной столицы на месяц раньше. Причем обсуждение дат ПМЭФ-2018 шло не на городском, а на федеральном уровне. Об этом сообщил журналистам советник президента РФ Антон Кобяков.
Уже известны точные даты проведения ПМЭФ-2018. По словам Антона Кобякова, он пройдет в период с 24 по 26 мая. При этом чиновники не собираются экономить на дорогостоящем имиджевом мероприятии. Форум сохранит международный статус: страной гостем в 2018 году должна стать Италия. Кроме того, интерес к этому статусу проявляют представители Катара.