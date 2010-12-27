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ПМЭФ-2017 отнимет у автомобилистов более 1600 парковочных мест
Сегодня, 12:18
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Shdaria
73

ПМЭФ-2017 отнимет у автомобилистов более 1600 парковочных мест

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В Петербурге из-за ПМЭФ-2017 с 31 мая начнутся ограничения движения. Кроме того, парковочных мест станет значительно меньше у крупных магазинов и аэропорта.

 В Петербурге в честь ПМЭФ-2017 с 31 мая будет ограничено движение. А возобновится оно только 4 мая. 

В период с 31 по 4 мая автомоилистам придется забыть о большом количестве машино-мест у крупных магазинов и аэропорта. Примерно с каждой «точки» будет снято по 300 машино-мест, всего же получится 1600. Стоит заметить, что такие данные только об официально названных цифрах. 

23 мая стало известно, что стоянка будет ограничена возле крупных магазинов (таких как ТРЦ «Лето» или «Оби») на Пулковском шоссе. В этот список входит и часть стоянки аэропорта Пулково. Выделенные остановки для участников форума появятся у «Московской» и «Проспекта Ветеранов», у гостиниц (в том числе, и в центре Петербурга) и вокзалов (Московского и Финляндского).

Теги: ограничение жвижения , парковочные места , петербург , пмэф-2017
Категории: Новости СПб Лента новостей

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