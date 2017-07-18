Очередь к мощам Николая Чудотворца могут ограничить во вторник: паломники ждут по 5,5 часов

В очереди к святыне в Александро-Невской Лавре прихожане стоят по пять с половиной часов. Только в понедельник, 17 июля, мощам поклонились 21 200 паломников.

Очереди к мощам самого почитаемого святого Николая Чудотворца становятся все длиннее. Штаб принесения мощей сообщает, что в среднем в очереди перед Александро-Невской Лаврой можно простоять пять с половиной часов. Также стало известно, что около половины восьмого во вторник, 18 июля, вход в очередь могут ограничить. Вчера эти меры пришлось применить в восемь вечера.

В понедельник, 17 июля, к святыне приложились 21,2 тысячи паломников. Из них три тысячи прошли по социальной очереди, куда пускают родителей с детьми до двух лет и инвалидов-колясочников. Даже в социальной очереди время ожидания составляет около часа.

Сегодня Лавра продолжает принимать паломников. Как ив предыдущие дни храм открыл двери в семь утра. МЧС предупреждает прихожан о непогоде. Ранее Piter.tv сообщал, что после полудня Петербург накроют ливни с грозами и порывистый ветер.

Во вторник, 18 июля. Также ожидают прибытия автобусов с паломниками из Эсонии, Новгородской области, Ленобласти и Олонца.

- Во дворе Александро-Невской Лавры по пути следования паломников, выходящих из Свято-Троицкого собора после поклонения святыне, установлена емкость со святой водой. Набрать воды могут все желающие, - добавили в пресс-центре Штаба.

Видео: Instagram / svetasvetlove, lidpiter