Про здоровье: озонотерапия и водолечение в Петербурге

Озонотерапия и водолечение - эффективные технологии оздоровления и реабилитации, которые активно используются в работе Городской больницы №40 (Сестрорецк).

Источник жизни на Земле, вода, по правде является самым ценным ресурсом человечества. Даже наш организм на 60% состоит из воды. В жидкой среде протекают все биохимические процессы. Не удивительно, что сегодня водолечение опирается на три главных фактора: механический, химический и температурный. О том, какие процессы происходят в организме под действием водных процедур - узнаете из нашего первого сюжета, снятого в стенах Городской больницы №40.

Современная установка для тепловодолечения объединяет комплекс различных процедур при единовременном использовании. Это сокращает время принятия и эффективность воздействия жидкости на тело. Здесь есть разные водные души: шотландский, контрастный, тропический душ, мелко-дисперсный, душ Виши, рефлекторный массаж стоп, инфракрасная сауна и кислородный концентратор. Такому набору может позавидовать любое медицинское учреждение страны.

"Первый раз немного настороженно относятся, но обычно ко второй процедуре человек расслабляется и получает удовольствие. Здесь не только лечебный эффект он достаточно сильный, мощный, но воздействие очень мягкое. Нет каких-то манипуляций, которые могут доставить дискомфорт. И уже человеку нравится он расслабляется, вдыхает ароматы, которые мы туда добавляем", - рассказывает медсестра Нина Косорукова.

А заведующая отделением физических методов лечения №1 Светлана Новикова уверяет, что ее специалисты могут комбинировать самые разные водные процедуры для достижения оптимального эффекта.

"Водные процедуры - это огромный арсенал, начиная от обыкновенных душей: циркулярных, горизонтальный душ Виши, душ Шарко. Бальнеологические ванны. Ванны с солями, с натуральными добавками, скипидарные ванны, ванны с концентратами. И также это могут быть различные водные души, массажи, когда в ванне опять же большой пациенту оказывается массаж всего тела под водой. Есть ванны которые оборудованы и оснащены специальными подъемниками, которые облегчают пациенту техническое проведение процедуры", - говорит медик.

Заведующая отделением уточняет, что все ванны обладают терапевтическим действием, так как их работа связана с расширением сосудов, снижением мышечно-тонических синдромов, накоплением полезных добавок, которые поступают через воду в организм человека.

Отметим и тот факт, что водолечение эффективно сочетание с методами мануальной терапии и остеопатии. Это воздействие на глубоко лежащие структуры - кости, суставы, мышцы и связки. С помощью мануальной терапии можно не только успешно лечить проблемы позвоночника, но и избавиться от головных болей, головокружения, хронической усталости, а также наладить работу внутренних органов.

"С бесплодием, во время беременности, после рождения. Дети после рождения, внутриутробные проблемы, гипоксия плода. В дальнейшем в детском возрасте, в юношеском, после операций, до операций, возраст – все категории", - рассказывает о спектре применения этих методов опытный остеопат Иван Воейков.

Что такое - инновационные методики физиотерапии? Почему специалисты делают ставку на полирецептурное воздействие? Почему среди огромного парка современной техники на первом месте стоят высокотехнологичные аппараты-комбайны? Ответим на эти вопросы в нашем сюжете про озонотерапию!

Внутривенно, внутримышечно, подкожно – озонотерапию используют повсеместно от реанимаций до косметологических кабинетов. Озон убивает все виды микробов и бактерий. Он оказывает мощное общеоздоравливающее действие на организм: резко повышает снабжение тканей кислородом, улучшает циркуляцию крови, выводит из организма токсины и жировой "мусор", заставляет эффективно работать "задремавшие" клетки иммунной системы.

"Что позволяет нам озон? Озон позволяет лечить пациентов, которые пережили острые эпизоды, ишемические инсульты и насыщаясь озоном, а это активная форма кислорода, происходит улучшение микроциркуляции. Улучшение насыщения питания на клеточном уровне. И мы наши капельницы сосудистым пациентам сочетаем с обкалыванием внутрикожным ведением озона. Также замечательно озонотерапия помогает в лечении пациентов, которые пережили эпизоды травм позвоночника, - говорит Галина Винник, заведующая отделением физических методов лечения №2.

Озонотерапию, как и сам кислородный фактор, широко используют в мультирецептурных капсулах. Эти медицинские аппараты-комбайны позволяют существенно ускорить процесс реабилитации. В кислородной капсуле человек находится полчаса, в озоновой и 15 минут достаточно для эффективной реабилитации.

"Все наши методики работают в комплексе, это самое главное. Инфракрасную сауну мы сочетаем с той же озонотерапией, так же мы любим сочетать аппаратные массажи, есть вакуумный массаж и лимф компрессионный массаж Мы сочетаем лимфокомпрессионный массаж нижних конечностей с криомассажем. Но криомассаж он тоже очень хорошо усиливает трофику, он поврежденный нерв восстанавливает, снимает отек, снимает воспаление, - говорит Галина Винник.

Также врачи любят и назначают популярный вакуумный массаж. Мы привыкли к вакуумному массажу с детства, в советское время это была обычная банка, которые ставили при пневмониях или острых вирусных инфекциях. А современный аппарат позволяет работать не банкой, а мембраной.

"Это итальянский аппарат, который имеет 150 программ. Чистый вакуум есть, вакуум с ультразвуком. И вакуум с фотохромотерапией. Чистый вакуум он идет при заболеваниях позвоночника, он снимает те же спазмы мышечные, он улучшает кровообращение, он освобождает нервные корешки, снимая спазм от давления мышцы. И снимает замкнутый круг – боль вызывает спазм, спазм вызывает боль. Вакуумный массаж позволяет снять вот этот патологический рефлекс", - говорит Галина Винник.