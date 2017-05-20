Отвратительное видео из Пензы: Девушки подрались после посещения бара

В социальных сетях появилось видео отвратительной жесткой драки между двумя девушками

Сегодня в популярной социальной сети ВКонтакте в одном из сообществ города Пензы появилось видео и сообщение о драке девушек ранним утром возле бара "Континент".

Очевидец снял на видео эпизод драки в половине 6го утра 20 мая на улице у входа в бар "Континент" в Пензе. На опубликованном видео жестко дерутся две девушки, блондинка и брюнетка. А толпа молодых парней пытаются их разнять. В какой-то из моментов потасовки блондинка упала, а брюнетка стала пинать ее ногами. Затем парням все-таки удалось разнять драчливых особ.

Что стало причиной конфликта и драки неизвестно. В социальных сетях под размещенным видео пользователи единодушно негативно высказались в адрес девушек.

Видео: ВК, Пенза Новости