Ответственность за теракт в Петербурге взяла связанная с "Аль-Каидой" группировка

Стало известно, что террористическая группировка взяла на себя ответственность за теракт в метро Петербурга. Это произошло более чем через 20 дней после трагедии.

Мониторинговая группа SITE Intelligence Group сообщали о том, что террористическая группировка взяла на себя ответственность за теракт в метрополитене Петербурга. По данным группы за взрывом в подземке стоит группировка, связанная с запрещенной в России группировкой "Аль-Каида".

Теракт в метро Северной столицы произошел 3 апреля. Взрыв прогремел в вагоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". В результате взрыва погибло 15 человек и предполагаемый террорист смертник. Пострадавшими в теракте признали более 100 человек. Ранее сегодня Piter.tv сообщал, что в больницах остаются 19 пострадавших при теракте в метро Петербурга. В состоянии средней тяжести остается один человек.

Правоохранительные органы ведут расследование уголовного дела. Накануне соучастнику теракта в метро Петербурга предъявили официальное обвинение. на прошлой неделе ФСБ сообщили о задержании предполагаемого организатора взрыва.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Видео: Piter.tv