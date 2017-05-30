Отважная леди защищала свой автомобиль от урагана в Москве

Ураган унес жизни 16 человек.

Число жертв после урагана в Москве вновь выросло. По последним данным, погибли шестнадцать человек: одиннадцать в Москве и ещё пятеро в Московской области. В больницах находятся 108 человек. Стихия нанесла и большой ущерб: повреждены кровли 243 домов, 135 опор освещения, около 2000 авто, повалены 14 тысяч деревьев. Ликвидацией последствий занимаются 30 тысячи человек и 5 тысяч единиц техники.