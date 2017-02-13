Оттепель и день жестянщика: в понедельник в Петербурге пойдет мокрый снег

МЧС снова рассылало сообщения о штормовом предупреждении в Петербурге

В понедельник, 13 февраля 2017 года, утром и днем в Петербурге и окрестностях ожидается оттепель: в городе пойдет мокрый снег. Как сообщили в региональной метеорологической службе, днем в понедельник столбик термометра поднимется до отметки в+1...+2 градуса Цельсия.

При этом, как сообщается, ветер будет дуть с северо-запада, умеренный, с порывами до сильного. В ночь на вторник станет еще теплее: температура поднимется до трех градусов выше ноля.

В МЧС со своей стороны напомнили о повышенном риске аварийных ситуаций на дорогах и посоветовали быть внимательнее, соблюдать скоростной режим.

Видео: из архива