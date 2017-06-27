Отреставрированные грифоны с Банковского моста сменят цвет на темно-зеленый

После реставрации знаменитым грифонам с моста на канале Грибоедова поменяют цвет. Их покрасят в более темный оттенок в соответствии с историческому замыслу.

Одно из украшений центра Северной столицы изменит свой внешний вид. После реставрации знаменитые грифоны с Банковского моста будут другого цвета. Как рассказали представители комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), статуи станут темного черно-зеленого цвета.

Как уточнили в КГИОП, этот оттенок больше соответствует историческому замыслу. Напомним, до реставрации грифоны были светло-зеленого цвета с золотыми крыльями. На фотографии заметно, насколько сильно потемнеют фигуры на канале Грибоедова.

Статуи с Банковского моста на канале Грибоедова сняли в январе. Ранее Piter.tv сообщал, что в лапе грифона на Банковском мосту при демонтаже нашли клад.

Фото и видео: канал Piter.tv