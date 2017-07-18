Отпуск начался : Где отдыхать на Черном море?

Канал Piter.TV составил перечень городов в Краснодарском крае, куда можно отправиться в летний отпуск.

Чтобы навсегда запомнить свой летний отпуск, не обязательно тратить кучу денег, надеясь отправиться за рубеж. Мы представляем вам свой список городов в Краснодарском крае, куда вы, не раздумывая, можете отправиться отдыхать, чтобы с пользой и удовольствием провести свое время.

Сочи

Сочи – один из главных городов-курортов Краснодарского края. Потрясающая природа, горы, походы и куча туристических развлечений для тех, кто жаждет уединения с природой. Если вы, наоборот, любите городской шум и не готовы расставаться со своими гаджетами и удобным образом жизни, не расстраивайтесь, потому что Сочи одновременно является богатым на развлечения "ночным" городом. А самое приятное то, что независимо от того, считаете ли вы себя любителем походов или тусовщиком, который хочет расслабиться после тяжелой работы – рядом всегда есть море, которое любят абсолютно все.

Анапа

Анапа – один из самых старинных городов России. Городу-курорту почти две с половиной тысячи лет. Только здесь вы можете совместить приятное с полезным: отдохнуть и подлечиться. Именно в Анапе находятся пляжи, которые обладают лечебным действием, так как насыщены минералами и богаты ионизированным воздухом.

Геленджик

Геленджик – небольшой город, который находится по соседству с Новороссийском – городом портом. Именно этот город является третьим по популярности на Черном море, после величественного Сочи и старинной Анапы. Помимо всех прочих развлечений, включая море, Геленджик славится огромным аквапарком "Золотая бухта". Развлечение для детей, подумаете вы. Но не тут-то, было, потому что этот аквапарк отличается от других тем, что он поделен на детские аттракционы и аттракционы для взрослых. Многочисленные отзывы, довольные посетители, и огромное количество всевозможных водных горок. А так ли это на самом деле, проверять вам.

Архипо-Осиповка

Архипо-Осиповка – небольшое село на Черном море, которое входит в состав муниципального образования города-курорта Геленджик. Интересно то, что Архипо-Осиповка самый большой курортный поселок Краснодарского края. Славится поселок тем, что именно здесь можно отдохнуть от городской суеты и насладиться радующими взор видами. Также, здесь можно отдохнуть на пустынном пляже, который прикрыт горой "Ежик". Именно за этим пляжем вы можете встретить дельфинов. Забавно то, что гора действительно называется в честь маленького животного, просто потому, что похожа на ежа. Помимо всего прочего, в поселке есть дельфинарий. Если вам не удалось встретить дельфинов на пляже, сюда вы можете сходить всей семьей, и полюбоваться морскими животными вблизи.

Несомненно, у каждого свой вкус на черноморские курорты, но если вы ни разу не были ни в одном из перечисленных выше городов, вам стоит их посетить. Об этом вы точно никогда не пожалеете.

Диана Сумеркина

Видео: youtube, ГРАНИ