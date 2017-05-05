Стало известно, как Тучков мост будет работать после 6 мая

Тучков мост частично открывается после того, как почти неделю он был недоступен для автомобилей и пешеходов. Однако, несмотря на уже проделанную работу, мост будет работать только в одном направлении больше недели.

У жителей Васильевского острова есть повод для небольшой радости. В субботу, 6 мая, в шесть утра открывается движение по Тучкову мосту. Сначала будет доступно только направление от набережной Макарова к Большому проспекту Петроградской стороны (то есть с Васильевского острова на Петроградку). Движение в обратном направлении не обещают аж до 14 мая.

В связи с продолжающимся ремонтом, последуют другие ограничения движения. С 6 по 14 мая 2017 года для машин закроют набережную Макарова от Кадетской линии до Среднего проспекта. Также будет ограничено движение на пересечении набережной Макарова и Кадетской линии.

С 6 по 14 мая также будет оганичено движение и на Петроградской стороне: на Ждановской набережной около Тучкова моста.

Тучков мост находится на реконструкции. Поэтому уже продолжительное время на нем ограничено движение транспорта.

Пока один мост работает не в полную силу, другие принимают поток машин на себя. Но ранее Piter.tv передавал, что в Петербурге мосты не будут разводить в ночь на 10 мая разводить.

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