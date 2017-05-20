Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
Сегодня, 9:40
0
MShaffter
194
Код вставки плеера

Открытие "купального сезона" в Санкт-Петербурге: Мужчина упал в Неву, спасая пьяную девушку

0
 
 

Спасение мужчины из Невы сняли на видео и опубликовали в интернете

В популярной социальной сети ВКонтакте в одном из сообществ Санкт-Петербурга появилось видео спасения мужчины из Невы на Макарова.

Происшествие случилось сегодня утром, 20 мая. Сообщается, что случайный прохожий мужчина спрыгнул в реку, чтобы спасти пьяную девушку, а сам выбраться самостоятельно не смог. На место происшествия приехали спасатели и медики, и помогли мужчине подняться. Очевидцы сообщают, что и сам мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. 

Видео и фото: ВК, ДТП и ЧП Санкт-Петербург

 

Теги: видео , мчс , санкт петербург , спасение утопающего
Категории: Лента новостей Новости России Новости СПб Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...
5