Открытие "купального сезона" в Санкт-Петербурге: Мужчина упал в Неву, спасая пьяную девушку

Спасение мужчины из Невы сняли на видео и опубликовали в интернете

В популярной социальной сети ВКонтакте в одном из сообществ Санкт-Петербурга появилось видео спасения мужчины из Невы на Макарова.

Происшествие случилось сегодня утром, 20 мая. Сообщается, что случайный прохожий мужчина спрыгнул в реку, чтобы спасти пьяную девушку, а сам выбраться самостоятельно не смог. На место происшествия приехали спасатели и медики, и помогли мужчине подняться. Очевидцы сообщают, что и сам мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

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