"Отель Элеон" 1 сезон: 21 серия выходит в эфир, родители предлагают насте с сыном переехать в Италию

На телеканале СТС выходит новый эпизод сериала "Отель Элеон". Смотреть онлайн 20 серию наследника "Кухни" можно на сайте телеканала.

В четверг, 29 декабря, в эфир выходит последняя серия 1 сезона сериала "Отель Элеон". Максимальный накал страстей, встречи, расставания, сюрпризы – все это ждет зрителей совсем скоро. Как обычно, сезон закончится на доброй ноте, но с неразрешенными вопросами, чтобы зрители вернулись в новому сезону весной.

Сотрудники "Элеона" на взводе. Между некоторыми из них – непримиримое отчуждение. Кто-то наоборот, все больше сближается. Пока все от горничных до владельцев не могут договориться, в отель въезжает звезда нового формата. Для своего жилья "Элеон" выбрал видеоблогер, который без разбора сорит деньгами. При этом молодой человек не отличается дружелюбием и любезностью. Он уверен ,что все ему должны. Поэтому персоналу еще придется помучиться с избалованным блогером.

Зато у Даши появляется шанс разрешать проблему, которая волновала ее весь сезон. У нее наконец-то появилась возможность решить ситуацию с деньгами. Воспользуется ли она ей – зрители узнают в четверг. Зато личная жизнь у девушки в полном крахе. Егор придумывал себе много после того, как наткнулся на сумку с деньгами в шкафчике Даши. В тоже время, сама горничная случайно поцеловалась с Павлом. И владелец отеля полностью уверен, что она его девушка.

Элеонора не устает следить за стычками племянника и нового совладельца отеля. Никита назло Павлу поцеловал Дашу. Павел же предложил разыграть один процент его доли в "Элеоне". При этом игру он выбрал специфическую – своему сопернику он предложил соревноваться в питье алкоголя.

А вот над парой Насти и Кости, пришедшей в сериал еще из "Кухни", серьезные проблемы. Настины родители зовут дочку вместе с внуком в Италию. И не просто погостить, а на совсем. Разумеется, о Косте никто не думает.

Зрителям не придется надолго расставаться с полюбившимися героями сериала "Отель Элеон". Пока на экраны выходят заключительные серии 1 сезона, съемочная бригада уже приступила к работе над вторым сезоном. Его премьеру назначили на весну 2017 года. Сценаристы сериала обещают, что во втором сезоне вернутся несколько старичков из "Кухни". В частности, уже точно придет французский кондитер Лиу в исполнении Никиты Тарасова, специалист по молекулярной кухне Катя (Валерия Федорович) и эксперт по уборке Айнура (Жаныл Асанбекова). Они вместе с действующими героями сериала будут строить любовные многоугольники, препираться и бороться за "Элеон".

В новом сезоне обещают много интересного. В частности будет ревность и измены, съемки эротического фильма, погони и дуэли.

Сейчас многие из зрителей уже начали жаловаться, что с нетерпением будут ждать продолжения и не хотят расставаться с "Элеоном". Если сначала было полно жалоб на то, что сериал не дотягивает до "Кухни". В основном все отмечали, что без шуточек Баринова сериал не сериал. Однако сейчас немало поклонников говорят, что спин-офф гораздо лучше. Но, скорее всего, споры об этом не затихнут еще долго.

Фото и видео: телеканал СТС