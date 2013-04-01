"Отель Элеон" 1 сезон: 17 серия выходит в эфир, "Элеон" не работает и теряет прибыль после пожара

На телеканале СТС выходит новый эпизод сериала "Отель Элеон". Смотреть онлайн 16 серию наследника "Кухни" можно на сайте телеканала.

В эфир выходит очередной выпуск сериала "Отель Элеон" 1 сезон. В 17 серии герои будут принимать непростые решения и бороться за будущее своего любимого отеля. На этот раз проблемы у "Элеона" серьезные. Только его дружный коллектив сможет спасти бутик-отель от гостиничной смерти.

Близится конец сезона. А значит в жизни героев начинается полная неразбериха. Чем больше странного произойдет с персонажами, тем больше приятных сюрпризов удастся припасти на последние серии. Которые в этот раз еще и выпадают на преддверие Нового года.

Главная проблема, конечно же, - это опасность разорения "Элеона". В отеле произошел пожар, который повредил часть помещения. Теперь заведение не может работать. Из-за этого гостиница теряет прибыль. Элеонора оказывается в непростой ситуации. Ей надо спасать ее любимый "Элеон". Она решается на отчаянные меры – ищет покупателя на часть отеля. Неожиданно появляется один такой желающий. И это Кристина – бывшая жена Нагиева. У женщин за плечами непростая история. Кристина была первой женой, а Элеонора – второй. Коме того, Нагиев изменял своей новой супруге со старой прямо на свадьбе. А теперь женщины должны вместе решать судьбу "Элеона".

Параллельно с этим в отеле развиваются сразу несколько любовных линий, разрешения которых ждут все зрители. Это Настя и Костя. Парочка пришла в "Отель Элеон" из "Кухни". Но с началом новой истории у них начались проблемы. Настю повысили до должности арт-директора. У нее в руках оказалось много власти, в то время как Костя остался все там же обычным барменом. У супруги начали появляться претензии, которые закончились грандиозным скандалом. Костю не только уволили из "Элеона", но и выгнали из дома. Что же будет с их отношениями дальше пока не ясно. Многие зрители хотят восстановления их пары. Хотя некоторые отмечают. что девушка явно перегнула палку.

С интересом все следят за возрастающим интересом между Павлом и Дашей. Руководитель отеля сначала видел в горничной просто красотку, которую он хочет завоевать. Но за время его наглых попыток, он понял, что по-настоящему влюбляется в нее. Теперь Павел все чаще ведет себя мило и интеллигентно. Да и Дарья меняет гнев на милость. Красавчик оказывается не таким пустым, как могло показаться сначала.

А вот другая пара появилась совсем недавно. Она будоражит умы. Зрители просто в восторге от внезапно вспыхнувшего романа Михаила Джековича и Софии Яновны. "Кофе с молоком" как прозвал из Павел. Эта парочка активно скрывается от окружающих. Но такие тайны трудно прятать в тесном коллективе "Элеона". О возможном романе этой парочки можно было догадаться в самом начале сериала. Уж больно сильно возненавидели они друг друга с первого взгляда. И там интереснее было следить за тем, как их отношения постепенно теплеют.

Есть в отеле и совсем смешная парочка. Главный инженер Борис Леонидович или дядя Боря добивается любви от главной горничной Валентины Ивановны. Электрик как может обольщает игривую Валентину. Даже наряжается для нее в костюм и покупает цветы.

Фото и видео: телеканал СТС