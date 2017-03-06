Отец запер школьницу на балконе, а та сорвалась с высоты второго этажа

Десятиклассница упала с высоты второго этажа на проспекте Культуры и сломала позвонок

В Петербурге после падения с высоты серьезные травмы получила шестнадцатилетняя школьница. Как сообщается, девочку привезли в детскую горбольницу имени Раухфуса с кататравмой, серьезным повреждением поясничного позвонка, сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

Школьница рассказала, что упала с высоты второго этажа после того, как на балконе квартиры ее запер собственный отец. Девушка попыталась самостоятельно выбраться из "заточения" и сорвалась с высоты.

Поводом для того, чтобы запереть дочь на холодном балконе, послужила ссора с отцом. Иные подробности происшествия выясняются.

Медики оценивают состояние пострадавшей как средней степени тяжести.

Видео: архив